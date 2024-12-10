Gretchen Walsh dünya rekorunun yeni sahibi oldu

Gretchen Walsh, serilerde elde ettiği bu zamanla, küçük havuzda kelebek stilinde dünyanın en hızlı kadını oldu. Walsh'un performansı, yüzme camiasında büyük bir yankı uyandırdı ve gelecek yarışlar için büyük beklentiler yarattı.

Fransa takımı da serilerde etkileyici bir performans sergiledi. Mélanie Henique, 25.52 saniye ile 12. sırada yer alarak yarı finale yükseldi. Henique, bu dereceyi aldıktan sonra yaptığı açıklamada "Uzun zamandır böyle bir zaman görmemiştim. Bu, şu anki antrenmanların bir yansıması. Olimpiyatlardan sonra toparlanmak zor oldu ama devam ediyoruz" dedi.

Béryl Gastaldello ise 25.36 saniye ile 8. sırada yer alarak, Walsh'un performansına hayran kaldığını belirtti. Gastaldello, "Bu derece çok iyi değil ama işin içine girmek gerekiyor. Akşam neler olacağını göreceğiz. Finaldeki en iyi zamanıma yaklaşmayı ve podyumda yer almayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer Fransız yüzücüler de günün serilerinde başarılı oldu. Pauline Mahieu, 100 metre sırtüstünde 57.18 saniye ile 12. sırada yer aldı. Erkeklerde ise Mewen Tomac 50.22 saniye ile 8., Yohann Ndoye Brouard ise 50.80 saniye ile 14. sırada yarı finale yükseldi. Brouard, özellikle son 25 metrede zorlanarak, Macar yüzücü Hubert Kos'un ardından kıl payı yarı finale kalabildi.

Bu heyecan dolu gün, hem Walsh'un rekoru hem de Fransız yüzücülerin başarılı performanslarıyla yüzme dünyasına yeni bir heyecan kattı.