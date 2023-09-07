Grevdeki işçilerin çadırlarına saldırı. "Bu mücadele çirkinleşmeye başladı"

Düzce'deki Aluform Pekintaş fabrikası işçileri, sendikal faaliyette bulundukları için tazminatsız bir şekilde işten atıldıkları iddiasıyla grev kararı aldı. Fabrika önünde eylem yapan işçilerin çadırları, fabrika yönetimi tarafından saldırı düzenlendi.

Fabrika sahası dışında bulunan çadır ve pankartların yol kenarında ki dereye atıldı. O anlar, grevdeki Tanzer Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce Meydan'a konuşan Tanzer Aydın, 26 senedir çalıştığı Aluform Pekintaş fabrikasından sendikal nedenlerden dolayı kovulduğu söyledi. Aydın, "Bu gün karakola giderek şikayette bulunduk. Sebebi de şu. Direniş çadırımız ve pankartlarımız fabrikadaki sorumlu Ulaş Kaçamak tarafından sökülerek kanala, dereye bırakılıyor. Bununla ilgili savcılıkta suç duyurusu var. Bu mücadele çirkinleşmeye başladı. Bizler Burada sadece anayasanın vermiş olduğu hakları kullanıyoruz" dedi.

Grev kapsamında pankart açıp müzik çaldıklarını söyleyen Aydın, "Fabrika bundan rahatsız oluyor. Zaten amacımız bu. Rahatsız etmek. Fabrika uzlaşmacı yönünü bir türlü göstermiyor. Sendikal tazminatı vermem, yok onu vermem, yok bunu vermem sürekli bahane üretiyor. Uzlaşmıyorlar. Bununla beraber Ulaş bey tarafından bizim pankartlarımız sökülüyor. Kendisi ifadesine göre zarar vermeden söktüğünü beyan ediyor. Ancak sökmeye hakkın ve yetkin yok" ifadelerini kullandı.