Grevlerin sürdüğü İngiltere'de bakanlar sendikalarla görüştü

İngiltere'de bakanlar ülkede sağlık alanından ulaşıma kadar süren grev dalgasını sonlandırmak için sendika yöneticileriyle görüşmeler yapıyor. Ülkede son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan çift haneli enflasyona ayak uyduramayan maaş artışlarıyla, hemşireler, ambulans personeli ve demiryolu işçileri grev yapanlar arasında yer alıyor ve öğretmenler ise grev için oylama yaptı.

İngiltere Sağlık Bakanı ambulans işçileri ve hemşireleri temsil eden sendikalarla, Ulaştırma Bakanı demiryolu sendikalarıyla görüşmeler yaptı. Grev oylamalarının sonuçlarını bu hafta açıklayacak olan eğitim sendikaları Eğitim Bakanıyla görüşecek.

Sağlık Bakanı Steve Barclay ile yaptığı görüşmenin ardından, Unite sendikası yetkilisi Onay Kasab, hükümetin ek bir ücret karşılığında üretkenlik tasarruflarını tartışmak istediğini açıkça belirttiğini söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Zaten sözleşmeli saatlerinin çok ötesinde, sadece işi yapabilmek için çalışan insanlardan bahsediyoruz. Bugün üyelerimize hakaret edildi" dedi. İngiltere'nin 1,4 milyon üyesiyle en büyük sendikası olan kamu işçileri sendikası UNISON'un yetkililerinden Sara Gorton ise maaşlar konusunda hükümetle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak sendikanın gelecekte yapılacak grevleri sonlandırması için ihtiyaçları olanı alamadığını söyledi.

HÜKÜMET MAAŞ ZAMMINDA GELECEK MALİ YIL İÇİN DAYATIYOR

Sendikalar, grevleri ancak bu yılki maaş uzlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için teklifler yapılırsa önümüzdeki birkaç hafta içinde iptal edeceklerini söylerken, hükümet gelecek mali yılda maaş artışlarına odaklanmak istiyor. Hükümet, enflasyonla uyumlu ücret artışlarının yalnızca daha fazla fiyat artışını hızlandıracağını ve faiz oranları ile ipotek ödemelerinin daha da yükselmesine neden olacağını da savundu. Pazartesi günü bir sağlık merkezine yaptığı ziyarette Başbakan Rishi Sunak, gazetecilere hükümetin "makul olan, sorumlu olan ve ülke için karşılanabilir olana bağlı" ücret taleplerini tartışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sunak hükümetin hayat pahalılığına yardımcı olmak için hemşirelere tek seferlik bir ödeme yapmayı düşündüğü yönündeki haberler hakkındaysa yorum yapmaktan kaçındı.