Gri listeden çıkan Türkiye için ABD'li dev şirketten yeni tahmin

Düzenleme: Kaynak: AA
Gri listeden çıkan Türkiye için ABD'li dev şirketten yeni tahmin

Türkiye’nin gri listeden çıkmasının ardından ABD’li dev şirket Moody's Türkiye için yeni öngörülerde bulundu.

Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ardından paylaştığı notta, Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud'un açıklama ve yorumlarına yer verdi.

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Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin bir sonucu olduğunu belirtti.

"İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ BEKLENİYOR"

Daoud, yaşanan gelişmeyi Türkiye’nin itibarının uluslararası alanda artırabileceğine dikkat çekerken, “Yabancı yatırımcıları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor” şeklinde değerlendirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye’nin, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul’un ardından FATF gri listesinden çıkarılmasına karar verildi.
Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ifade ederek, listeden çıkan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika’yı tebrik etti.

FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın bu noktadan sonra FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına da karar verdi.

Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden çok sayıda delege katıldı.

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