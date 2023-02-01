Gri pasaportla ‘İnsan kaçakçılığı yaptığı’ iddiası ile yargılanan Ersin Kilit'e 'teşekkür' belgesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ersin Kilit’e belediyeye yaptığı bağışlar nedeniyle teşekkür belgesi verildiği belirtildi.

Veli Ağbaba “Yeşilyurt Belediye Başkanı insan kaçakçılığı organizatörü Ersin Kilit’in belediyeye bağış yaptığını hatırlamıyordu! Bağış için teşekkür mektubu yazdığı ortaya çıktı. Yapmadık dedikleri her şeyi yapmışlar. Hayır Çarşısına bile hayırsız parayı sokmuşlar” ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ŞUNLARI PAYLAŞTI

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ersin Kilit’e verilen teşekkür belgesinde şunlara yer verildi:

“Belediyemiz çatısı altında ‘Gıda Bankacılığı kapsamında hizmet veren Emanet Çarşımız, kurulduğu günden itibaren önemli bir boşluğu doldurarak, hayır köprüsü görevi yapmaktadır.

Sistemimize kayıtlı olan ihtiyaç sahipleri, kendilerine verdiğimiz Emanet Kartlar ile marketimize gelerek insan onuruna uygun şekilde her ay düzenli olarak alışveriş yapabilmekte ve aralarında sizin de bağışladığınız ürünlerin de yer aldığı çeşitlerimizden temin edebilmektedirler. Bu bağlamda yaptığınız bağışlar birçok ihtiyaç sahibi ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Yazımızın ekinde, Emanet Çarsısına yaptığınız bağışları alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bilgisini ve hangi ürünleri aldıkların listesini bulacaksanız. Şimdiye kadar yaptığınız bağışlar için teşekkür ediyor, ihtiyaç, sahibi aileler ile aranızda kurduğumuz köprünün sağlam kalması dileğiyle selam ve şükranlarımı sunuyorum” denildi.

NE OLMUŞTU?

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya toplam 90 kişi gönderilmişti.

Gönderilen 60 kişinin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı.

3 sanık hakkında açılan davayı Malatya'daki mahkeme, 'yetkisizlik' gerekçesiyle Edirne’ye, Edirne ise ‘yetkisizlik’ kararı vererek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Malatya 10.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, sanıklar, tanıklar ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, 7 aydır tutuklu bulunan eski AKP’li Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme ayrıca, Ayrancı, Bekir K. ile olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin K. hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetmişti.