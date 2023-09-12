Griezmann'dan şaşırtıcı itiraf. Herkes Arabistan'ı konuşurken aklı o ligde

Atletico Madrid'in yıldızı Antonie Griezmann, La Liga'dan sonra oynayacağı ligi açıkladı.

Griezmann'dan şaşırtıcı itiraf. Herkes Arabistan'ı konuşurken aklı o ligde

İspanyol devi Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann, kariyerinin bir sonraki aşamasında Lionel Messi gibi MLS'te oynamak istediğini itiraf etti.

Fransız oyuncunun Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fransız yıldız Griezmann'a milli takımdaki diğer arkadaşları N'Golo Kante ve Karim Benzema gibi Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği soruldu. Griezmann şunları söyledi: "Suudi Arabistan mı? Oraya gitmek zorunda olanları anlıyorum. İnanılmaz miktarda paralardan bahsediyoruz. Ben gider miydim? Bir ailem, üç çocuğum var. Verilmesi kolay bir karar değil. Ancak hala önceliğim MLS."

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Antonie Griezmann, birer UEFA Süper Kupası, UEFA Kupası ve Dünya Kupası kaldırdı.

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