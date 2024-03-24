Grip olduğunu sandı, hayatının en büyük şokunu yaşadı. 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Serkan Özdemir, 24 Aralık tarihinde işten çıktıktan sonra tek başına yaşadığı evine gitti.

Dinlenmek için uzandığı koltukta uyuyakalan Özdemir, sabah işe gitmek için uyanıp ayağa kalkmaya çalıştığında ise yattığı yere düştü.

Bacaklarının tutmadığını hisseden Özdemir, üşüttüğünü tahmin ederek iki gün grip ilacı alıp istirahat etti.

Ancak ikinci gün sonunda idrarını tutamayan Özdemir, belden aşağısının tutmadığını fark etti.

Arkadaşlarının yardımıyla hastaneye giden Özdemir’e, nörolojik kontroller sonucu, ‘Parapleji: Omurilik felci’ teşhisi kondu.

Bir süre hastanede yatan Özdemir, fizik tedavi bölümünde yer olmadığı gerekçesiyle sıra kendisine gelinceye kadar taburcu edildi.

3 AYDIR FİZİK TEDAVİ SIRASI BEKLİYOR

Yalnız yaşadığı evde yatağa bağımlı kalan Özdemir, arkadaşlarının yardımıyla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Bir gecede hayatı değişen ve 3 aydır fizik tedavi sırası bekleyen Özdemir, kaslarının daha fazla erimemesi amacıyla oturduğu yerde bacaklarını hareket ettiriyor.

Son olarak arkadaşının getirdiği tekerlekli sandalye ile evde hareket etme şansı bulan Özdemir, çok özlediği sokakları pencerenin önünden izleyebiliyor.

Şu an hiçbir geliri olmayan, bu nedenle de özel olarak fizik tedavi alamayan Özdemir, ayağa kalkmak için bir an önce tedavi olabilmek istiyor.