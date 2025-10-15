Son dönemde küresel çapta artış gösteren mevsimsel grip vakaları, kamu sağlığı otoritelerini ve uzmanları yeniden temel koruyucu tedbirlere odaklanmaya yönlendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kurumların verileri ve bilimsel çalışmalar, basit günlük alışkanlıkların influenza virüsünün bulaşma hızını önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER TEMEL KORUNMANIN GÜCÜNÜ TEYİT ETTİ

CDC tarafından yayınlanan yeni bir rapor, özellikle COVID-19 salgını döneminde uygulanan sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin grip vakalarını dünya çapında tarihsel seviyelere çektiğini kanıtladı. Avustralya, Şili ve Güney Afrika gibi Güney Yarımküre ülkelerinden elde edilen veriler, tipik grip mevsiminde (Nisan-Temmuz) influenza pozitif vaka oranının önceki yıllarda %14 civarındayken, kısıtlamaların olduğu dönemde bu oranın sadece %0,06'ya düştüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, okulların kapanması, toplu etkinliklerin yasaklanması ve evde kalma talimatlarının yalnızca koronavirüsün değil, gribin de yayılışını durdurmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

ABD'deki Mayo Clinic'ten Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Gregory Poland, "Grip virüsünün temel olarak, hasta kişilerin öksürürken, hapşırırken veya konuşurken havaya saçtığı küçük damlacıklarla yayıldığını biliyoruz. Ancak virüs, aynı zamanda bu damlacıkların temas ettiği yüzeylerden de bulaşma riski taşıyor" sözleriyle, yüzey temasının önemini vurguladı.

EL HİJYENİ VE MASKE ETKİNLİĞİ

WHO, gripten korunmada aşının en önemli adım olduğunu belirtirken, bireysel korunma tedbirlerinin de hayati rol üstlendiğini defalarca tekrarladı. Kurum, hastalığın önlenmesi için atılacak diğer basit adımları sıraladı.

Nottingham Üniversitesi'nden grip uzmanı Profesör Jonathan Van-Tam, grip virüsünün insandan insana geçiş yollarını incelediği araştırmasında, bulaşmayı azaltmak için basit önlemlerin önemini gözler önüne serdi.

Van-Tam ve ekibi, el temizliğinin, virüsün ellerden ağız, burun ve göze taşınmasını engellemede kilit rol oynadığını ifade etti.

CDC ve WHO, halka açık olarak yaptığı uyarılarda, şu basit ama etkili eylemlerin sürdürülmesini tavsiye etti:

Sık ve Doğru El Yıkama: Ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanması veya sabun bulunmadığında alkol bazlı el dezenfektanı kullanılması önerildi.

Yüz Temasından Kaçınma: Virüsün vücuda en kolay giriş yaptığı noktalar olan göz, burun ve ağıza temas etmekten kaçınılması gerektiği bildirildi.

Öksürük ve Hapşırık Görgü Kuralları: Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burunun mendille, mendil yoksa dirseğin iç kısmıyla kapatılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Uzmanlar, kendilerini iyi hissetmeyen kişilerin başkalarını enfekte etmemek adına evde kalmaları gerektiğini ve bu temel önlemlerin, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar gibi risk gruplarını korumak için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kanadalı bulaşıcı hastalık uzmanları da, kapalı ortamlarda havalandırmayı iyileştirmenin ve gerektiğinde maske takmanın bulaşma riskini azalttığını rapor etti.