Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlayan ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan tere otunun faydaları dikkat çekti.

Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlayan tere otu dikkatlerden kaçmadı.

Tere otuyla ilgili detaylar…

TERE OTU NEDİR?

Turpgiller ailesine ait olan ve salataların ana maddesi arasında yer alan tere otu pişirildiğinde acı bir tat alır. Bu yüzden çiğ olarak tüketilmesi önerilmektedir. Antioksidan zengini olan tere otu bağışıklık sisteminden solunum yollarına ve kansere kadar pek çok hastalık için de şifa deposudur.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

TERE OTUNUN FAYDALARI

-Kanser hücrelerine karşı korutucu bir etkisi bulunmaktadır

-Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır.

-Kansızlığı giderir. Kanı temizler.

-Kandaki şeker miktarını düşürür.

-Sinirleri yatıştırır.

-Sigaranın zararlarını azaltır.

-Suyu, saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önler.

-Hafızanın güçlenmesinde etkisi vardır.

-İştah açar. Hazmı kolaylaştırır.

-Bronşları temizler, öksürük söktürür.

-Bol miktarda idrar söktürür.

-Böbrekleri ve idrar yollarını temizler.

-Karaciğer hastalıklarında faydalıdır.

-Safra ifrazatını arttırır.

-Grip ve soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlar.

-Cinsel istekleri kamçılar.

TERE OTU NASIL TÜKETİLİR?

Tere otunun en bilinen tüketim şekli salatalarda kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra yemeklerde ve çorbalarda da kullanılır. Ancak piştiği zaman acı bir tada sahip olabileceği için çok sık tercih edilmez. Tere otu çayı da tüketim şekillerinden biridir. Demlenen tere otu çayı sağlık için oldukça faydalıdır. Ancak günde en fazla 2 fincan içilmesine dikkat edilmelidir.