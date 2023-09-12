Gripsavar doğal karışım ortaya çıktı. Her gün 1 kaşık yetiyor

Limon suyu, bal ve sarımsaktan oluşan karışımının gribe iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti. Bu doğal karışımın her gün 1 kaşık kullanılması gerektiği bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gripsavar doğal karışım ortaya çıktı. Her gün 1 kaşık yetiyor

Editör: Osmancan Erok

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Okullar açılınca velilerin korkulu rüyası olan gribe karşı doğal besinlerin de önemi arttı.

Bu süreçte; Limon suyu, bal ve sarımsaktan oluşan karışımının gribe iyi geldiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

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İŞTE GRİPSAVAR KARIŞIM…

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak

Tarifi

Çocukların kolay tüketebilmesi için sarımsağı rendelemenizin gerekliliği vurgulandı.

Ardından limon ve balla karıştırmanız önerildi.

Karışımı her gün bir tatlı kaşığıyla içmeniz tavsiye edildi.

Önemli not: Herhangi bir hastalığı ya da alerjisi olanların doktora danışarak tüketmesi gerektiğinin altı çizildi.

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FAYDALARI…

-Doğal bir antibiyotik kaynağı olmasıdır.

-Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olarak hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinlerin taşınmasını kolaylaştırır.

- Kalp krizi, inme ve kolesterol gibi yaygın şekilde görülen hastalıkların risklerini azaltır.

- Helikobakter Pilori (Helicobacter pylori) bakterisi kaynaklı enfeksiyonlara son verir.

- Kötü kolesterolün (LDL kolesterol) düşürülmesi için önemli faydalar sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç zırhı kuşandırır.

-Mevsimsel olarak görülen grip, nezle ve soğuk algınlığının daha çabuk iyileşmesini sağlar.

- Yüksek tansiyonun (Hipertansiyon) düşürülmesi için yararlıdır.

-Öksürüğün kısa sürede kesilmesi için etkilidir.

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