Gripsavar ve bronşitsavar ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Gripsavar ve bronşitsavar ot ortaya çıktı
Gripsavar ve bronşitsavar ot olarak bilinen kedinanesi otunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İnsanlar, sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yöneliyor.

Kedinanesi otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini örenme süreci sürüyor.

Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçiren kedinanesi otu dikkatlerden kaçmadı.

GRİP NEDİR?

Grip; Influenza A ve B virüslerinin yol açtığı, burun, boğaz ve bazen de akciğerleri tutan, ani yükselen ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkaran bulaşıcı bir viral hastalığa dendiği biliniyor.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, bronşlar adı verilen akciğerlere hava taşıyan borularda mikroplar, sigara ya da alerji gibi nedenlerle mukus ve hırıltının eşlik ettiği bir iltihaplanma hali olduğu bildirildi.

KEDİNANESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kedi nanesi yağı, bitkinin yaprak, sap ve çiçeklerinden buhar damıtma yöntemiyle çıkarılan bir esansiyel yağdır.

Bu yağ, DEET gibi kimyasal böcek kovuculara göre daha hoş bir kokuya sahiptir, ancak cildinize sürerseniz işe yaramaz.

Kedi nanesi, tarihte birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış bir şifalı bitkidir. Çeşitli şekillerde hazırlanıp tüketilebilir veya yakılarak aromaterapi yapılabilir. Fakat günümüzde daha etkili ilaçlar bulunduğu için kedi nanesi pek tercih edilmez.

İlgili Haberler
Nefes darlığını geçiriyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Son Haberler
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Son Dakika... Fenomen Talu çifti kıskıvrak yakalandı Gündem
Son Dakika... Fenomen Talu çifti kıskıvrak yakalandı
Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi Yaşam
Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi
VAR’sız puan durumu açıklandı. Ligde sıralama değişti Spor
VAR’sız puan durumu açıklandı. Ligde sıralama değişti
Karda uzun yürüyüş öldürüyor mu? Sağlık
Karda uzun yürüyüş öldürüyor mu?
Ünlülerin fuhuş adası skandalı büyüyor. Sadece biri 73 kez adaya gitmiş Dünya
Ünlülerin fuhuş adası skandalı büyüyor. Sadece biri 73 kez adaya gitmiş
İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı başladı Gündem
İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı başladı