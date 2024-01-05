Gripsavar ve bronşitsavar ot ortaya çıktı

İnsanlar, sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yöneliyor.

Kedinanesi otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini örenme süreci sürüyor.

Astım grip ve bronşitin sebep olduğu nefes darlığını geçiren kedinanesi otu dikkatlerden kaçmadı.

GRİP NEDİR?

Grip; Influenza A ve B virüslerinin yol açtığı, burun, boğaz ve bazen de akciğerleri tutan, ani yükselen ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkaran bulaşıcı bir viral hastalığa dendiği biliniyor.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, bronşlar adı verilen akciğerlere hava taşıyan borularda mikroplar, sigara ya da alerji gibi nedenlerle mukus ve hırıltının eşlik ettiği bir iltihaplanma hali olduğu bildirildi.

KEDİNANESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kedi nanesi yağı, bitkinin yaprak, sap ve çiçeklerinden buhar damıtma yöntemiyle çıkarılan bir esansiyel yağdır.

Bu yağ, DEET gibi kimyasal böcek kovuculara göre daha hoş bir kokuya sahiptir, ancak cildinize sürerseniz işe yaramaz.

Kedi nanesi, tarihte birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış bir şifalı bitkidir. Çeşitli şekillerde hazırlanıp tüketilebilir veya yakılarak aromaterapi yapılabilir. Fakat günümüzde daha etkili ilaçlar bulunduğu için kedi nanesi pek tercih edilmez.