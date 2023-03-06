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Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek

NBA takımlarından Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'a takımı sahip çıktı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 21:38
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Grizzlies'tan Ja Morant'a destek

Ja Morant'a Grizzlies'tan büyük destek
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Memphis Grizzlies‘in yıldızı Ja Morant bir gece kulübünde silahını göstermesiyle NBA gündeminde büyük yankı uyandırdı. 

BASKETBOLA ARA VERDİ
Mental sağlığını düzeltmek için zaman ayıracağını söyleyen Morant, takımı sezona devam ederken bir süre basketbola ara verdi.
Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers‘a karşı 135-129’luk bir mağlubiyet aldı fakat maçın ardından ana gündem Ja Morant’in son dönemde ortaya çıkan uygunsuz davranışlarıydı.

"TEKRAR LİGİ ELE GEÇİRECEK"
Jaren Jackson Jr., Mark Medina’nın haberine göre Morant için “kardeşim” ifadesini kullandı: “Aldığı karar ne olursa olsun mutluyum. Onun karar verme yetisine güveniyorum. Kendisi için en iyisini yapıyor. Geri dönecek ve tekrar ligi ele geçirecek. Döndüğünde aynı şekilde devam edecek. Gerçekten bu kadar önemli gözükmeyecek.”

"ONU KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYOR OLACAĞIZ"
Desmond Bane de Jackson’ın yolunu takip etti ve takım arkadaşına destek mesajı yolladı: “Biz büyük bir aileyiz. Ona kollarımızı açıyor ve sevgimizi gösteriyoruz. Kesinlikle (davranışları düzelecek). O dayanıklı ve sert biri. Geri dönmeye hazır olduğunda onu kollarımız açık bekliyor olacağız.”

NBA, Morant’in elinde silah bulunan video üzerine soruşturmasına devam ediyor.

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