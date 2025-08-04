Grok yeni görsel aracı Imagine ile sınırları zorluyor

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, “Grok Imagine” adını verdiği yeni görsel ve video üretim aracını resmen kullanıma sundu. Şimdilik sadece SuperGrok ve Premium+ X abonelerine açık olan uygulama, iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Grok Imagine’in dikkat çeken özelliği, kullanıcıların kısa metin ya da görsel komutlarla 15 saniyelik sesli videolar üretmesini sağlaması. Ancak gündem yaratan detay, içerik üretiminde cinsel öğelere izin veren “baharatlı mod”un varlığı oldu.

TechCrunch muhabiri Rebecca Bellan’ın haberine göre, kullanıcılar bu mod üzerinden kadın çıplaklığını da içerebilen içerikler oluşturabiliyor. Ancak sistemin belirli sınırları olduğu belirtiliyor. Haberde yer alan deneyimler, bazı cinsel içeriklerin bulanıklaştırılarak kullanıcıya gösterilmediğini ve otomatik olarak “denetlendi” uyarısıyla erişime kapatıldığını ortaya koyuyor. Öte yandan, yarı çıplak görsellerin üretilebildiği teyit edildi.

xAI çalışanı Mati Roy’un daha sonra silinen bir X paylaşımında “Grok Imagine videolarında çıplaklık içeren baharatlı mod var” ifadesiyle bu özelliği doğruladığı belirtildi. Bu paylaşımın ardından CNBC de geçtiğimiz hafta aynı modu haberleştirmişti.

ÜNLÜLER İÇİN EK KISITLAMALAR DEVREDE

TechCrunch editörlerinin yaptığı başka bir deneyde, ABD başkanı Donald Trump hamileyken gösterilmek istendi ancak sistem yalnızca Trump’ı bebek taşıyan ya da hamile bir kadının yanında gösteren görseller üretebildi. Bu da Grok Imagine’in, ünlülerle ilgili içeriklerde daha sıkı sınırlamalar uyguladığını gösteriyor.

Yine de aracın teknik becerileri göz ardı edilemiyor. Kullanıcılar sadece birkaç saniye içinde metinden görsel oluşturarak akabinde bu görselleri stilize edilmiş videolara dönüştürebiliyor. Arayüzün kullanıcı dostu ve sezgisel yapısı da dikkat çeken bir başka unsur. Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda modelin “her geçen gün daha iyi olacağını” söyledi.

Grok Imagine, Google DeepMind, OpenAI ve Çin merkezli rakiplerine meydan okumayı hedefliyor. Ancak üretilen görsellerin hâlâ “ürkütücü derecede benzemeyen” yani uncanny valley etkisinden tam olarak kurtulamadığı da ifade ediliyor. Cilt dokuları yapay ve balmumu benzeri bir görünüme sahip.

Musk’ın, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen aşırı cinselleştirilmiş anime yapay zekâ arkadaşıyla birlikte Grok Imagine’i de aynı çizgide sunması, teknoloji dünyasında etik tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.