Grönland krizi derinleşiyor: Danimarka hükümeti ABD Büyükelçisi'ni görüşmeye çağırdı

Danimarka'nın önde gelen kamu yayın kuruluşu DR'nin 27 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın en az üç Amerikalı, Grönland'da gizli etki operasyonları yürütüyor. Haberde, bu kişilerin yerel halkı hedef alarak, Trump'a karşı olanları listeleyip, Danimarka'yı olumsuz bir şekilde Amerikan medyasına yansıtmaya çalıştıkları iddia ediliyor. Ayrıca, bazı kişilerin politikacılar, iş insanları ve yerel halkla temas kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, "Krallığın iç işlerine müdahale girişimleri kabul edilemez" diyerek, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nde görevli geçici büyükelçi Mark Stroh'u görüşmeye çağırdı.

DANİMARKA'NIN TEPKİSİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Danimarka, Grönland'ın Danimarka Krallığı'nın bir parçası olduğunu ve dış müdahalelere karşı güçlü bir duruş sergileyeceğini vurguluyor. Danimarka İstihbarat ve Güvenlik Servisi (PET), Grönland'ın çeşitli dış etki kampanyalarının hedefi olabileceğini ve bu tür operasyonların Danimarka ile Grönland arasındaki ilişkileri zayıflatmayı amaçladığını belirtti. PET, bu tür faaliyetlere karşı mücadele etmek için Grönland yetkilileriyle iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.

ABD'NİN GRÖNLAND'A YÖNELİK GEÇMİŞTEKİ İLGİSİ

Eski Başkan Trump, 2019 yılında Grönland'ı ABD'ye katma teklifinde bulunmuş, ancak Danimarka ve Grönland bu öneriyi reddetmişti. Trump, Grönland'ın stratejik ve mineral açısından zengin olduğunu belirterek, bu bölgenin ABD için önemli olduğunu savunmuştu.

Danimarka ve Grönland, Grönland'ın satılık olmadığını ve bu tür tekliflerin kabul edilemez olduğunu açıkça ifade etmişti. Bu durum, diplomatik gerilimlere yol açmış ve Trump'ın Danimarka'ya planlanan devlet ziyaretini iptal etmesine neden olmuştu.

TÜRKİYE VE KÜRESEL ETKİLER

Grönland'ın stratejik konumu, özellikle Arktik bölgesindeki değişen iklim koşulları ve yeni deniz yollarının açılmasıyla daha da önem kazandı. Bu durum, Türkiye gibi bölgesel güçler için de dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme. Grönland'daki jeopolitik değişiklikler, küresel enerji güvenliği ve deniz yollarının güvenliği açısından Türkiye'nin çıkarlarını doğrudan etkileyebilir.