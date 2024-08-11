Grönland'da bilim adamlarını şaşkına çeviren keşif

Günümüzde Grönland'ın yaklaşık %98'i buzla kaplıdır; ancak yeni araştırmalar, bir milyon yıldan az bir süre önce neredeyse hiç buz bulunmadığını gösteriyor.

Yıllar geçtikçe, Grönland'ın yaklaşık 2,7 milyon yıl önce Pleistosen döneminin başlangıcından bu yana sürekli olarak buzla kaplı olup olmadığı konusunda görüşler değişti. Ancak 5 Ağustos'ta PNAS dergisinde yayınlanan bir çalışmada açıklanan yeni bir fosil keşfi, Vermont Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre "Grönland'ın buz örtüsünün sadece kenarlarının değil, merkezinin de yakın jeolojik geçmişte eridiğine dair ilk doğrudan kanıtı sağlıyor."

Vermont Üniversitesi'nden jeolog ve çalışmanın başyazarı Paul Bierman, Live Science'a yaptığı açıklamada "Yeni verilerimiz, adanın merkezindeki buzun kaybolduğu ve yerini tundra ekosisteminin aldığına dair şimdiye kadarki en güçlü doğrulamadır" dedi.

Keşfi yapmak için araştırma ekibi 1993'te çıkarılan bir buz çekirdeğinin örneğini yeniden inceledi. Söğüt, mantar ve böcek vücut parçaları da dahil olmak üzere çok sayıda fosil buldular. Ancak en muhteşem buluntu kusursuz bir şekilde korunmuş bir Arktik haşhaş tohumuydu.

Ekip bulgular karşısında şaşkına döndü. Bierman "Örnekteki orijinal plan karbon tarihleme izotoplarını ölçmekti, fosil bulacağımızı bilmiyorduk" diye konuştu.