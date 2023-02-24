Formula 1 pilotu Grosjean’ın yanan otomobili sergilenecek

BBC’nin F1 başyazarı Andrew Benson’un haberine göre büyük kazadan geriye kalan şasi, yeni bir resmi Formula 1 sergisinde sergilenecek.

YANAN ARAÇ DÜNYA TURUNA ÇIKACAK

Araç Madrid’de sergilenmeye başladıktan sonra tüm dünyada tura çıkarılacak.

Şu an 36 yaşında olan ve Indy Car’da yarışan Grosjean ‘’ Şasi hala tek parça, hasar ve yanık dışında hala olması gerektiği gibi. Sanırım bu hayatımı kurtardı" dedi.

Sergi için yapılan bir röportajda Grosjean, "Benim açımdan büyük bir kazaydı. Etkinin dışarıdan ne kadar şiddetli olduğunun farkında değildim" dedi.

‘‘BAŞ DESTEĞİNİ KIRMAK ZORUNDA KALDIM’’

Yanan araçtan nasıl çıktığını anlatan pilot, ‘’Baş desteğini kırmak zorunda kaldım, kaskımla vurdum ve sonunda kaskımı çıkarmayı başardım ve koltukta ayağa kalktım. Sol ayağımın şasiye sıkıştığını fark ettim ve sol bacağımı olabildiğince sert çektim. Ayakkabım şaside kaldı ama ayağım gevşedi ve arabadan çıkmak için serbest kaldım.’’