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  • İki küçük kardeşten biri gitara biri bateriye geçti. Grup Mal Değnekleri çaldı ortalık yıkıldı

İki küçük kardeşten biri gitara biri bateriye geçti. Grup Mal Değnekleri çaldı ortalık yıkıldı

Sosyal medyada yayınlanan iki kardeşin gitar ve bateri performansı sosyal medyada gündem oldu. Kısa zamanda binlerce beğeni alan Ege ve Mete kardeşler ünlü rock grubu Metallica ya benzetildi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 11:19
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Grup Mal Değnekleri çaldı ortalık yıkıldı. İki küçük kardeşten biri gitara biri bateriye geçti

İki küçük kardeşten biri gitara biri bateriye geçti. Grup Mal Değnekleri çaldı ortalık yıkıldı
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Sosyal medyada yayınlanan iki kardeşin gitar ve bateri performansı ortalığı yıktı geçti. Müzisyen kardeşlere  binlerce beğeni yağdı.

Kurdukları müzik grubu adına “Mal Değnekleri” veren iki kardeş enstrüman çalma becerileriyle sosyal medyada kısa sürede adlarından söz ettirdi.

Ege ve Mete isimli iki kardeşin beraber çaldıkları bir parça binlerce kişinin beğenisini topladı.

O anları izleyen sosyal medya kullanıcıları iki kardeşi şimdiden dünyaca ünlü rock grubu Metallica'ya benzetti.

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Oğuzhan
7.12.2022 12:58
Harikasınız Çocuklar muhteşem.  
 
Gurbetçi
7.12.2022 11:45
👍 aferin çocuklar. Metal pek dinlemem ama metal olarak sadece Yaşru grubunu dinlerim.  
 
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