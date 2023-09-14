GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona ereceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
GSB yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül'de sona erecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü bitecek.

Öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşabilecek. Öğrenciler, kayıt işlemlerini, 16 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

TAAHHÜTE ONAY ŞARTI

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, "ALO GSB (444 0 472) ile bakanlık ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sosyal medya hesaplarından yardım talep edebilecek.

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