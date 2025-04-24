GSM dolandırıcılarına dev operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1.2 milyar TL’lik dev GSM dolandırıcılığı operasyonunu duyurdu. Yerlikaya, "450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşlarımızı 1.2 Milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandı" başlığı ile haberi duyurdu.

139 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya merkezli 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlenen operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı.

22 ÇATI ÖRGÜT MENSUBU TARAFINDAN FAALİYET OLDU

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 450 Bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildi.

MASAK 8 AYDIR DİDİK DİDİK ÇALIŞMIŞ

Bunun üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi. Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlardan yaklaşık 1.2 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

KART BİLGİLERİNİ TEMİN EDİP, MAĞDURLARIN HESAPLARINDAN PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Operasyonda yakalanan şüphelilerin; Sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri, “Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür” şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve Sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.