GSM operastörleri yine sınıfta kaldı! Haber alınamıyor...

Türkiye’de meydana gelen her deprem felaketinde GSM operatörleri sınıfta kalırken, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından söz konusu durum yeniden gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından haberleşme noktasında bir kesintinin olmadığını savunan bir paylaşım yaparak, “Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip gibi uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun" dedi.

'BAZI KÖYLERE İLETİŞİM KESİLDİ'

Bakan’ın bu paylaşımına rağmen Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bazı köylerle iletişimin kesildiğini kaydetmesi durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sak, ilk belirlemelere göre 10 binanın yıkıldığını açıklarken, “GSM operatörleri çalışmıyor. Köylere ulaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun farklı Belediye Başkanı Sak’ın farklı açıklaması yapması akılları karıştırdı.

OPERATÖRLERDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından yaşanan iletişim problemleri nedeniyle eleştirilen iletişim operatörleri Turkcell, Vodafone ve TurkTelekom’dan açıklama geldi. Operatörlerin açıklamasında, iletişim problemlerine ilişkin herhangi bir ifade yer almazken, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem bölgesinde bulunan müşterilere acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığı belirtildi.

Turkcell'in depreme ilişkin paylaşımında, "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Türk Telekom ise söz konusu depreme ilişkin, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Vodafone da paylaşımında şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır."