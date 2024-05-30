GSM operatörlerinin "gizli oyunu" ortaya çıktı! Fark etmeyen parasından oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
GSM operatörlerinin "gizli oyunu" ortaya çıktı! Fark etmeyen parasından oluyor

Teknoloji yazarı İsmail Alpen'in ortaya çıkardığı bir skandal, Türkiye'deki GSM operatörlerinin abonelerini nasıl kandırdıklarını gösteriyor.

Teknoloji yazarı İsmail Alpen, bir sosyal medya kullanıcısının ABD'de bir ayda kullandığı 10 GB internetin Türkiye'de 4 günde bittiğini paylaşması üzerine araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucunda, birçok kişinin aynı durumdan muzdarip olduğunu ve internetlerinin beklenmedik derecede hızlı bittiğini gözlemledi.

Alpen, sorunun kaynağının Türkiye'deki GSM operatörlerinin bant genişliği hesabını farklı yapmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Dünyada genel olarak sadece yükleme trafiği kotadan düşürülürken, Türkiye'de hem indirme hem de yükleme trafiği kotadan düşülüyor. Bu durum, kullanıcıların internetlerini çok daha hızlı tüketmelerine neden oluyor ve aboneler farkında olmadan daha fazla ücret ödüyorlar.

Alpen, operatörlerin bu şekilde az hizmet vererek fazla para kazandıklarını ve bu durumun haksızlık olduğunu savunuyor. Söz konusu verilerin operatörler tarafından tutulması ve kontrol edilmemesi nedeniyle vatandaşın cebinden 3-4 kat fazla para gittiğini ileri sürüyor.

gr.jpg

İlgili Haberler
Sofraların vazgeçilmezleriydi... 4 Dev tavuk firmasına rekor ceza
İsrail'in Refah'taki katliamları kınandı: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı
Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili ikinci rapor! Her şey 69 saniyede oldu
Böyle ölüm görülmedi. Uçak motoru bir kişiyi yuttu
Zincir marketler kurbanlık satışına başladı. İşte kurbanlık et fiyatları
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor: Bakanlık bütçesinden 10 milyon lira aktarılacak
Konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar dikkat. Yönetmelik değişti, uymayanın izni iptal olacak
Son Haberler
Tekel bayiye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Tekel bayiye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Sofraların vazgeçilmezleriydi... 4 Dev tavuk firmasına rekor ceza Gündem
Sofraların vazgeçilmezleriydi... 4 Dev tavuk firmasına rekor ceza
İsrail'in Refah'taki katliamları kınandı: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı Gündem
İsrail'in Refah'taki katliamları kınandı: TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı
Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu Yerel Haberler
Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
İzmir açıklarında 49 göçmen karaya çıkartıldı Yerel Haberler
İzmir açıklarında 49 göçmen karaya çıkartıldı
Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili ikinci rapor! Her şey 69 saniyede oldu Dünya
Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili ikinci rapor! Her şey 69 saniyede oldu