GSM operatörlerinin "gizli oyunu" ortaya çıktı! Fark etmeyen parasından oluyor

Teknoloji yazarı İsmail Alpen, bir sosyal medya kullanıcısının ABD'de bir ayda kullandığı 10 GB internetin Türkiye'de 4 günde bittiğini paylaşması üzerine araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucunda, birçok kişinin aynı durumdan muzdarip olduğunu ve internetlerinin beklenmedik derecede hızlı bittiğini gözlemledi.

Alpen, sorunun kaynağının Türkiye'deki GSM operatörlerinin bant genişliği hesabını farklı yapmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Dünyada genel olarak sadece yükleme trafiği kotadan düşürülürken, Türkiye'de hem indirme hem de yükleme trafiği kotadan düşülüyor. Bu durum, kullanıcıların internetlerini çok daha hızlı tüketmelerine neden oluyor ve aboneler farkında olmadan daha fazla ücret ödüyorlar.

Alpen, operatörlerin bu şekilde az hizmet vererek fazla para kazandıklarını ve bu durumun haksızlık olduğunu savunuyor. Söz konusu verilerin operatörler tarafından tutulması ve kontrol edilmemesi nedeniyle vatandaşın cebinden 3-4 kat fazla para gittiğini ileri sürüyor.