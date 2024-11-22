GSS borçlarına af geliyor! Yeni düzenleme yolda

AKP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda yeni bir yasa teklifi hazırladı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemeyi içeren teklifin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

GSS BORÇLARINA AF DETAYI

Milliyet'te yer alan habere göre, hazırlanan düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025 tarihinde zaman aşımı süresi dolacak olan GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Bu düzenleme ile yaklaşık 400 bin kişinin borcu silinecek ve 250 milyon liralık kamu alacağı da tahakkuktan düşecek.

TORBA YASA TEKLİFİNDEKİ DİĞER DÜZENLEMELER

Hazırlanan yasa teklifinde GSS borçlarının yanı sıra, iş güvenliği ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni düzenlemeler de yer alacak.