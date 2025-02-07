GTA Online'da drift haftası: Yeni yarış, araç ve ödüller

Rockstar Games, GTA Online’da yeni bir içerik haftasını duyurdu ve bu hafta tamamen drift yarışları üzerine kurulu. Üç yeni drift yarışı oyuna eklenirken, LS Car Meet'te drift ayarları yapabileceğiniz üç yeni araç da sunuluyor.

Hafta boyunca drift yarışları, Running Back modu, egzotik ihracatlar ve LS-Tags görevleri iki kat GTA$ ve RP kazandıracak. Ayrıca, yeni topluluk serisinde üç kat GTA$ ve RP fırsatı bulunuyor. Üç drift yarışına katılan oyuncular 100.000 GTA$ bonus ödül kazanacak.

YENİ ARAÇ VE İNDİRİMLER

Bu hafta Premium Deluxe Motorsport galerisine uğrayan oyuncular %30 indirimli şu araçları bulabilecek:

Übermacht Cypher (Spor), RUNE Cheburek (Klasik), Fathom FR36 (Coupé), Karin Futo GTX (Spor), Benefactor Vorschlaghammer (Sedan)

Luxury Autos galerisi ise Bollokan Envisage (Spor) ve Canis Terminus (SUV) modellerini sunuyor.

HSW Premium test aracı olarak Grotti Brioso R/A (Kompakt) yer alırken, LS Car Meet ödül aracı Progen Itali GTB (Süperspor) olacak. Kazanmak için üç gün üst üste LS-Car-Meet serisinde ilk üçe girmek gerekiyor.

Vapid FMJ (Süperspor), Annis Savestra (Klasik) ve Übermacht SC1 (Süperspor).

Şans çarkının büyük ödülü: Lampadati Komoda (Spor).

ÖZEL İNDİRİMLER VE GTA+ AVANTAJLARI

Bu hafta çeşitli indirimler de oyuncuları bekliyor:

%30 indirim: Eclipse Blvd. garajı, Übermacht Cypher, RUNE Cheburek, Fathom FR36, Karin Futo GTX, Dinka Jester RR, Vulcar Nebula Turbo ve Enus Cognoscenti

%50 indirim: JoBuilt Mammatus (Uçak)

Silah İndirimleri: Kompakt EMP Fırlatıcı (%30), Taktik Pompalı (%40, sadece GTA+ üyeleri için)

GTA+ aboneleri ayrıca ücretsiz Vapid FMJ (Süperspor), Honkers-Batik hoodie ve balıkçı şapka kazanacak.

SON ŞANS

Bu hafta ayrıca Ay Yeni Yılı’na özel ödüller son kez sunuluyor:

Ay Yeni Yılı Stunt yarışlarında 2x GTA$ ve RP

Maibatsu Penumbra FF için özel tasarım

Özel kıyafetler ve aksesuarlar: Siyah Yogarishima yılan kıyafeti, kırmızı yılan derisi ceket, yılan temalı takılar, kırmızı yılan şapkası ve gri yılan başlık.

36 Yuan Bao toplayan oyuncular Altın Santo-Capra yılan kıyafetine sahip olabilecek. GTA Online oyuncuları için bol ödüllü bu hafta, drift yarışlarına meraklı olanları fazlasıyla sevindirecek!