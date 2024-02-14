Guadiola'dan Galatasaray açıklaması: Gidin onlara sorun

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son şampiyon Manchester City Kopenhag ile karşılaştı.

Parken Stadyumu’nda oynanan maçta İngiliz ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Kopenhag’ın sanıldığından daha zor olduğunu belirten Pep Guardiola “İnsanlar Kopenhag'ı yenmenin fazlasıyla kolay olduğunu söylüyorlar ama öyle değil Kopenhag'ın ne kadar zorlu bir rakip olduğunu gidin Galatasaray'a sorun Kopenhag gerçekten zorlu bir rakip Gerçekten iyi oynadık Benim işim futbolcuları uyarmak ve onlara gerekli olan bilgileri aktarmak Onlar da üzerine düşeni yaptılar” dedi.