Guardiola'nın gözü döndü oyuncusunu hırpaladı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden atarken Brentford'un gollerini 82. dakikada Yoane Wissa ve 90+2'de Christian Nörgaard kaydetti.

OYUNCUSUNU HIRPALADI

Uzatma anlarında beraberlik golünü yiyen City'de ortalık karıştı. Teknik direktör Guardiola, kaleci Stefan Ortega'yı sahanın ortasında hırpaladı. Alman kaleciye bağıran ve sarsan Guardiola'yı diğer oyuncular sakinleştirdi. Zor günler geçiren Guardiola, üç çocuğunun annesi olan 30 yıllık eşi Cristina Serra ile boşanma kararı almıştı.

Aldığı beraberliğin ardından Manchester City, puanını 35'e yükseltti. Brentford ise 28 puana ulaştı. Gelecek maç City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Brentford sahasında Liverpool'u ağırlayacak.