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Hayvan gübrelerine saplanan at kurtarıldı

Erzincan’da bir bahçede bulunan hayvan gübrelerine saplanarak mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 08:45
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Gübre yığınında mahsur kalan at kurtarıldı

Hayvan gübrelerine saplanan at kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da hayvan gübresine batarak mahsur kalan at itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Erzincan Merkez Yoğurtlu Sancak Mahallesi Zambak Sokak’ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre at, bahçede bulunan hayvan gübrelerine saplanarak mahsur kaldı. Hayvan sahiplerinin çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler mahsur kalan atı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede herhangi bir yara almadan ip yardımıyla kurtarılan at hayvan sahiplerine teslim edildi.

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