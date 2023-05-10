Gübreye batan yılkı atının zor anları

Bolu'da gübre yığınına batan yılkı atı, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde özgürlüğüne kavuştu. Ekiplerin atı kurtarma mücadelesi ise saniye saniye kaydedildi.

Gübreye batan yılkı atının zor anları

İHA'nın haberine göre, olay, Merkez ilçeye bağlı Ağaçcılar köyünde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, hayvan gübresi yığınında bir yılkı atının çırpındığını gördü. Hayvanın mahsur kaldığını gören kişi, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgeye kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı ancak çabası çabalar yetersiz kaldı. Ekipler tarafından Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden iş makinesi istendi.

İş makinesi yardımıyla yılkı atı bulunduğu yerden biraz daha kıyıya çıkarıldı. Ayaklarını bataklıktan kurtaran at, bir süre yerden kalkamadı. Aç kalan yılkı atı, yattığı yerden ot yemeğe başladı.

Daha sonra kepçe yardımıyla yılkı atı tamamen bataktan çıkarıldı. Yılkı atı ayağa kalkıp, ormanlık alana giderek uzaklaştı. İş makinesi operatörü Oğuzhan Koç, zor arazi şartlarında çalışılarak, hayvanın hassas müdahalelerle kurtarıldığını ifade etti.

aw887995-02.jpg

aw887995-03.jpg

aw887995-04.jpg

aw887995-06.jpg

aw887995-05.jpg

aw887995-08.jpg

aw887995-09.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur Siyaset
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı Güncel
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı Sağlık
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi Dünya
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum Spor
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak Magazin
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı Güncel
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı