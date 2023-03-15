Dev bütçeli dizi final yapıyor. Güçlü kadrosu reytinglere yetmedi 

FOX'un dev bütçeli dizisi final yapıyor. FOX iddialı bir dizisiyle ilgili final kararı aldı. Ekrana yaprak dökümü sürüyor. Hafta başı atv pazar akşamları yayınladığı “Başım Belada” dizisini bitirme kararı almıştı. Şimdi bir final haberi daha geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; FOX geçen hafta final yapacağı haberleri gündeme gelen dev bütçeli “Dokuz Oğuz” dizisiyle ilgili kararını verdi. Cumartesi günü yayınlanan 4. bölüm reytingleri de beklentiyi karşılamayan dizi için final kararı alındı. Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan ve Sahra Şaş’ı buluşturan dizi 6. bölümde ekrana veda ediyor.

