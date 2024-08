Güçlü kemiklere sahip olmanın yöntemleri

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, güçlü kemiklere sahip olmanın temel yollarını şöyle sıraladı:

Kalsiyum ve D Vitamini Alımı: Prof. Dr. Müftüoğlu, süt ürünleri, özellikle sert peynirler ve yoğurt gibi kalsiyum açısından zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.

Ayrıca, D vitamini zengini yağlı balıkların ve güneş ışığının kemik sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.

Magnezyum ve K2 Vitamini: Magnezyum zengini ceviz, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi atıştırmalıkların tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Müftüoğlu, K2 vitamini açısından zengin besinlerin (turşu, maydanoz, yumurta) de ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kolajen ve Protein: Kolajen zengini besinler, kemikli etler, paça çorbası ve sakatat gibi gıdaların tüketilmesi, kemik sağlığını destekledi.

Ayrıca, bitkisel proteinlerin hayvansal proteinlere göre daha sık tüketilmesi önerildi.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. Örneğin, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli egzersizin kemik yoğunluğunu artırdığını ve kemik sağlığını koruduğunu gösterdi.

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma, yerleşik hayata geçişle birlikte insanların kemiklerinin zayıfladığını ve düzenli fiziksel aktivitenin bu durumu tersine çevirebileceğini ortaya koydu.

Güçlü kemiklere sahip olmanın yolları arasında dengeli beslenme, yeterli vitamin ve mineral alımı, düzenli egzersiz ve güneş ışığından faydalanma gibi faktörler bulundu.

Uzmanlar, bu yöntemlerin kemik sağlığını korumada ve güçlendirmede etkili olduğunu belirtti.