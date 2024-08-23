Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlar çocukları nasıl etkiliyor?

Cemile Balcı
Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlar çocukları nasıl etkiliyor?

Saldırganlık ve savaş içerikli oyunlar çocukları nasıl etkiliyor? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Saldırganlık ve savaş temalı video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri, son yıllarda hem akademik çevrelerde hem de kamuoyunda geniş bir tartışma konusu oldu. Bu tür oyunların çocukların davranışları üzerindeki potansiyel etkilerini incelemek üzere çeşitli disiplinlerden birçok uzman araştırmalar yürüttü.

Özellikle, Dr. Craig Anderson ve Dr. Douglas Gentile gibi psikoloji alanında tanınmış uzmanlar, bu tür oyunların çocuklarda saldırgan davranışlara katkıda bulunabileceğini ileri sürdü.

Anderson ve Gentile’in 2007 yılında yayınlanan araştırmaları, saldırganlık temalı oyunların çocuklarda empati duygusunu azaltabileceğini ve şiddet eğilimlerini artırabileceğini ortaya koydu.

Anderson’a göre, bu oyunlar çocukların şiddeti normalleştirmesine ve şiddet içeren davranışları daha kabul edilebilir olarak görmesine neden olabilir.

Bu görüşe benzer şekilde, Dr. L. Rowell Huesmann’ın çalışmaları da saldırgan içerikli oyunların çocukların saldırganlık düzeylerini artırabileceğini destekledi.

Huesmann’ın 2003 yılında yayınlanan uzun vadeli çalışmaları, saldırgan içeriklere maruz kalan çocukların zamanla saldırgan davranışlar sergileme olasılığının arttığını gösterdi.

Huesmann’a göre, bu tür içeriklerin uzun süreli etkileri, çocukların sosyal etkileşimlerinde daha az empatik ve daha çok şiddete meyilli olmalarına yol açabilir. Bununla birlikte, bu konuda farklı görüşler de mevcuttur.

Dr. Christopher Ferguson gibi bazı araştırmacılar, saldırganlık ve savaş içerikli oyunların çocuklar üzerindeki etkilerinin abartıldığını ve bu oyunların büyük çoğunluğu için ciddi bir saldırganlık artışı oluşturmadığını savundu.

Ferguson’un 2015 yılında yayınlanan meta-analizi, video oyunlarının çocukların saldırgan davranışlarını kalıcı bir şekilde artırmadığını, bunun yerine bu oyunların stresi azaltma ve bir tür kaçış sağlama aracı olarak işlev görebileceğini öne sürdü.

Ayrıca, Dr. Richard Ryan’ın motivasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalar, oyunların sağladığı kontrol ve başarı hissinin, özellikle saldırganlık temalı oyunlarda bile, çocukların psikolojik ihtiyaçlarını karşılayarak olumlu sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü.

Saldırganlık ve savaş içerikli oyunların çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar verdi. Bir yandan bazı uzmanlar bu tür oyunların saldırgan davranışları artırabileceği konusunda uyarırken, diğer yandan bazıları bu etkinin genel olarak abartıldığını ve bireysel farkların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Dolayısıyla, bu konuda daha fazla araştırma yapılması ve sonuçların dikkatlice değerlendirilmesi gerekti.

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