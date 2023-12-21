Güçlü ve sağlıklı olmak isteyenlerin dikkatine

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı kiloya kavuşmanın yöntemlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sağlıklı bir bedene kavuşmak için sadece kalori saymak tehlikelidir.” dedi ve nedenlerini anlattı:

“Enerjiyi belirtem için kalori birimi kullanılır. Hereksin kendine özgü enerji oranı vardır. Alınması gereken enerji için kalori saymak yanlıştır. Sağlıklı olmak isteniyorsa kalorinin hangi besinlerden alındığı önemlidir. Hesabı böyle yapmalıyız. Yani kalorinin nereden geldiği nemlidir. Yediklerimiz karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller ve vitaminler olarak gruplandırılır.

Kısacası her besin maddesinin karbonhidrat, protein, yağ ve şeker miktarı ayrı ayrıdır. Sözgelimi yumurtada hem yağ hem de protein bulunur. Bütün gıdaların verdiği enerji kalori ile ifade edilir. BU nedenle kilo vermek isteyenlerin kaloriden önce hangi besin grubundan yararlanacağını bilmesi gerekir.”

KALORİ SAYMAK YERİNDE SAYDIRIR

Dyt. Aksoylu, “Kalori saymak yerinde saydırır” dedi ve konuya açıklık getirdi:

“ Kalori saymak kilo verdirmez. Aslında kilo bile aldırabilir. Kilo vermek isteyen bir kişi kalorinin tamamını karbonhidrattan karşılanıyorsa bu bedenine yağ olarak dönüş yapar. Tamamı proteinden karşılanıyorsa da bağırsaklar menfi yönde etkilenir. Önemli olan öğünlerde hangi besin gruplarından yararlanılmasını bilmektir. 100 gram pirinç ve bulgurdaki kalori oranı aynıdır. Bulgur daha liflidir, kana karışma süresi pirince göre daha yavaş olur. Bulgur daha uzun süre tokluk sağlar. Kan şekeri kontrolü de çok önemlidir. Kesinlikle kalori saymak yerine besin içeriğine bakmamız şarttır.”

SADECE SPOR YETERLİ Mİ?

Beslenme programı yanlışsa sadece kastan kaybedip kilo verilemez. Aksoylu şunları söyledi:

“Kas kazanmak için aşırı poteine ihtiyaç yoktur. Çünkü o alınan protein yağa dönüşür. Bedenimizdeki yağ istenilen ölçüye geldiğinde kas kazanımı daha kolay olur. Spordan önce ya da sonrasında neler yediğiniz önemlidir. Sadece spor yaparak kilo vermeniz mümkün değildir.”

İHA