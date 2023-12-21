Güçlü ve sağlıklı olmak isteyenlerin dikkatine

Kaynak: İHA
Güçlü ve sağlıklı olmak isteyenlerin dikkatine
İşte sağlıklı kiloya ulaşmanın yöntemleri...

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, sağlıklı kiloya kavuşmanın yöntemlerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sağlıklı bir bedene kavuşmak için sadece kalori saymak tehlikelidir.” dedi ve nedenlerini anlattı:

“Enerjiyi belirtem için kalori birimi kullanılır. Hereksin kendine özgü enerji oranı vardır. Alınması gereken enerji için kalori saymak yanlıştır. Sağlıklı olmak isteniyorsa kalorinin hangi besinlerden alındığı önemlidir. Hesabı böyle yapmalıyız. Yani kalorinin nereden geldiği nemlidir. Yediklerimiz karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller ve vitaminler olarak gruplandırılır.
Kısacası her besin maddesinin karbonhidrat, protein, yağ ve şeker miktarı ayrı ayrıdır. Sözgelimi yumurtada hem yağ hem de protein bulunur. Bütün gıdaların verdiği enerji kalori ile ifade edilir. BU nedenle kilo vermek isteyenlerin kaloriden önce hangi besin grubundan yararlanacağını bilmesi gerekir.”

KALORİ SAYMAK YERİNDE SAYDIRIR

Dyt. Aksoylu, “Kalori saymak yerinde saydırır” dedi ve konuya açıklık getirdi:

“ Kalori saymak kilo verdirmez. Aslında kilo bile aldırabilir. Kilo vermek isteyen bir kişi kalorinin tamamını karbonhidrattan karşılanıyorsa bu bedenine yağ olarak dönüş yapar. Tamamı proteinden karşılanıyorsa da bağırsaklar menfi yönde etkilenir. Önemli olan öğünlerde hangi besin gruplarından yararlanılmasını bilmektir. 100 gram pirinç ve bulgurdaki kalori oranı aynıdır. Bulgur daha liflidir, kana karışma süresi pirince göre daha yavaş olur. Bulgur daha uzun süre tokluk sağlar. Kan şekeri kontrolü de çok önemlidir. Kesinlikle kalori saymak yerine besin içeriğine bakmamız şarttır.”

SADECE SPOR YETERLİ Mİ?

Beslenme programı yanlışsa sadece kastan kaybedip kilo verilemez. Aksoylu şunları söyledi:

“Kas kazanmak için aşırı poteine ihtiyaç yoktur. Çünkü o alınan protein yağa dönüşür. Bedenimizdeki yağ istenilen ölçüye geldiğinde kas kazanımı daha kolay olur. Spordan önce ya da sonrasında neler yediğiniz önemlidir. Sadece spor yaparak kilo vermeniz mümkün değildir.”

İHA

İlgili Haberler
Kapalı ortam hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı
Bağırsakları temizleyen karışım kabızlığı bir bardakla kesiyor. Kahveye ekleniyor
Sabahları neden yorgun uyanılır
7 gün boyunca aç karnına ballı sarımsak tüketenler bakın neler yaşıyor
Kanser riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı
İşte romatizmaya iyi gelen mucize ot
Son Haberler
Uzmanından soğuk algınlığı ilaçlarıyla ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından soğuk algınlığı ilaçlarıyla ilgili hayat kurtaran uyarılar
Rüyada uğur böceği görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada uğur böceği görmek neye işaret?
Arnavutköy’de yol çöktü Gündem
Arnavutköy’de yol çöktü
İlber Ortaylı'nın yanıtı gündem oldu. ‘Evlilik insan doğasına aykırı mı?’ diye soruldu Gündem
İlber Ortaylı'nın yanıtı gündem oldu. ‘Evlilik insan doğasına aykırı mı?’ diye soruldu
Rüyada uçurtma görmek ne demek? Rüyada uçurtma görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada uçurtma görmek ne demek? Rüyada uçurtma görmek neye işaret?
Interpol'ün aradığı 2 Iraklı Yalova'da yakalandı Gündem
Interpol'ün aradığı 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
AB Ukrayna'ya son yardım paketini gönderdi Dünya
AB Ukrayna'ya son yardım paketini gönderdi