Guidetti'nin Türk yardımcılarına vize çıkmadı. 3 antrenör Belçika'ya giremedi

A Milli Takım'dan ayrılan ve Sırbistan'ın başına geçen Guidetti, Türk yardımcılarına vize verilmediğini söylerken sosyal medya hesabından CEV'e seslendi.

Guidetti'nin Türk yardımcılarına vize çıkmadı. 3 antrenör Belçika'ya giremedi

Uzun süredir VakıfBank'ın başında bulunan Giovanni Guidetti yakın zamanda Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Avrupa Şampiyonası grup maçlarını Belçika'da oynayacak Sırbistan'ın Türk yardımcılarına vize çıkmadı. Kouyla ilgili tepkisini gösteren Guidetti, CEV'e seslendi.

Türk antrenörler Saim Pakkan ile Fatih Yağcı, yaşanan vize sorunu nedeniyle Belçika'ya giriş yapamadı.

İtalyan koç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

Spor rekabet demektir. Ama spor artık sadece maçlardan ibaret değil, oyuncuları, teknik elemanları, seyircileri ve markalarıyla kocaman bir evren. Spor rekabet demektir. Ama spor artık sadece maçlardan ibaret değil, oyuncuları, teknik elemanları, seyircileri ve markalarıyla kocaman bir evren.

Spor rekabet demektir. Ama spor artık sadece maçlardan ibaret değil, oyuncuları, teknik elemanları, seyircileri ve markalarıyla kocaman bir evren. Onlar üst düzey koçlar, en iyi organizasyonlarda yer almayı hak ediyorlar. Umarım bu, bir Türk sporcunun bu tür bir vize sorunuyla son karşılaşması olur.

Herhangi bir yetkilinin bu sorunu çözmek için son bir çaba sarf ettiğini görmekten çok mutlu olacağım. Sadece benim ve takımım için değil, uluslararası voleybolun marka değeri için. Kaynak: Milliyet

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