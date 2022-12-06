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Filenin Sultanları'na sürpriz hoca. Guidetti'nin yerine gelecek isim belli oldu

Filenin Sultanları'nın başına Guidetti yerine İtalyan başantrenörün geleceği iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:04
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Guidetti'nin yerine gelecek isim belli oldu. Filenin Sultanları'na sürpriz hoca

Filenin Sultanları'na sürpriz hoca. Guidetti'nin yerine gelecek isim belli oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Giovanni Guidetti ile yollar ayrılmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "En kısa sürede yeni başantrenörle yolumuza devam edeceğiz. Bu ne zaman belli olur. Bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'na kalmadan açıklarız diye düşünüyorum. Birkaç aday var" demişti.

Filenin Sultanları'nın yeni hocasıyla ilgili İtalyan basını sürpriz bir isim öne sürdü.

Buna göre federasyon Sırbistan ile Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Daniele Santarelli'ye teklif yaptı.

Yapılan teklife göre 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak ve ünlü hocaya yıllık 200 bin euro ödenecek.

Federasyonun Santarelli'den cevap beklediği de haberde yer aldı.

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