Gül, Davutoğlu, Babacan ve Arıkan yan yana... Çırağan'da dikkat çeken kare

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 28. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen zirve, Türkiye siyasetinin tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

D-8’İN KURULUŞ AMAÇLARI VE GÜNCEL MESELELER ELE ALINDI

Zirvede D-8’in kuruluş hedefleri, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı siyasi ve ekonomik zorluklar ile uluslararası düzeydeki adaletsizlikler masaya yatırıldı. Katılımcılar, D-8’in yalnızca ekonomik bir iş birliği organizasyonu değil, aynı zamanda sömürgecilik karşıtı bir duruşu temsil ettiğini vurguladı.

DAVUTOĞLU’NDAN GAZZE VE TİCARET ELEŞTİRİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasında Gazze’de devam eden insani krize dikkat çekti. Türkiye’nin İsrail ile sürdürdüğü ticari ilişkilere tepki gösteren Davutoğlu, bu durumu “utanç verici” olarak niteledi ve İslam ülkelerine İsrail’e yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

DİPLOMASİ VE BARIŞ VURGUSU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da D-8’in çok taraflı diplomasiye katkı sunma potansiyeline değindi. Her iki lider de teşkilatın barış girişimlerinde oynayabileceği role dikkat çekti.

ABDULLAH GÜL’DEN TARİHSEL DEĞERLENDİRME