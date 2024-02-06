Evde basit malzemelerle hazırlanan gül tatlısı, un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta gibi malzemelerin özenle yoğrulup şekillendirilmesiyle ortaya çıkıyor. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz gül tatlısı tarifini sizler için derledik. Peki, gül tatlısı nasıl yapılır? Gül tatlısı tarifi için malzemeler neler?

İşte gül tatlısı tarifi…

GÜL TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

- 2 su bardağı un

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta

- Yarım paket kabartma tozu

- Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık içi

- Yarım su bardağı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbet için:

- 2 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker

- Birkaç damla limon suyu

GÜL TATLISI NASIL YAPILIR?

Hamur için un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kabartma tozu ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biraz dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Hamurun ortasına iç harcından koyarak gül şekli verin.

Hazırlanan gülleri yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şerbet için su ve toz şekeri kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyerek 10-15 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Fırından çıkan sıcak güllerin üzerine soğuyan şerbeti dökün.