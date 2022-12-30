Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik davasında mahkeme kararını verdi

Gazeteci Erhan Çelik 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra aldatıldığını, şarkıcı Gülben Ergen’in sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu iddia ederek 1 liralık eski eşine tazminat davası açmıştı. Gülben Ergen ise davaya karşılık avukatı Emek Emre aracılığıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karşılıklı tazminat davasına Gülben Ergen’in avukatı Emek Emre ve Erhan Çelik’in avukatı katıldı.

MANEVİ ZARARA UĞRADI

Erhan Çelik’in avukatı, Gülben Ergen’in yaptığı sosyal medya paylaşımının müvekkili Erhan Çelik’e yönelik olduğunu bu nedenle davalarının kabulünü talep etti. Gülben Ergen’in avukatı Emek Emre ise karşı tarafın iddialarını kabul etmediklerini, ispatlanmadığını, Gülben Ergen’in yaşanan olaylar sonucu manevi zarara uğradığını belirterek davalarının kabulüne karar verilmesini talep etti.

250 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, Erhan Çelik’in 1 TL’lik tazminatın reddine karar verdi. Mahkeme, Gülben Ergen’in açmış olduğu 1 milyon liralık tazminat davasını kısmen kabul ederek Çelik’in 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Gülben Ergen ile Erhan Çelik 2014 yılında evlenmişti. Çift 2016 yılında ise boşandı.

