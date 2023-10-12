Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Dünya Kız Çocukları Günü'nü annesiyle geçirdiği anları paylaşarak kutladı.

"EN İSTEDİĞİ YERDEYİZ"

"Annemi bu hayatta en sevdiğine, Mekke’ye Medine’ye götürebildim çok şükür. Bugün de en istediği yerdeyiz Eyüp Sultan" diyen Ergen, oradan bazı anları paylaştı.

Başı örtülü şekilde Eyüp Sultan'da annesiyle dua edip, dolaşan Ergen'e yorum yağdı. Ünlü şarkıcı kendisini eleştiren takipçilerine sinirlendi. Yorumlara tepkisiz kalmayan Ergen, "Bu videoya bakıp bunu yazabilmek ne ağır bir ruh hali kim bilir" diyerek tepki gösterdi.

