Gülben Ergen 'Ne iş yapıyorsun' sorusuna fena patladı. Kapak gibi cevap verdi

Şarkıcı Gülben Ergen, bir sosyal medya kullanıcısının 'Gülben Ergen ne iş yapıyor?' sorusuna bakın ne cevap verdi.

Gülben Ergen 'Ne iş yapıyorsun' sorusuna fena patladı. Kapak gibi cevap verdi

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

gulben-ergen-bir-twitter-kullanicisinin-gulben-ergen-ne-is-yapiyor-sorusuna-bakin-ne-cevap-verdi-gok2o.jpg

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ergen, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.

gulben-ergen-bir-twitter-kullanicisinin-gulben-ergen-ne-is-yapiyor-sorusuna-bakin-ne-cevap-verdi-nj5p9.jpg

"GÜLBEN ERGEN NE İŞ YAPIYOR"

Öyle ki bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

6554613f720c8264-w1200xh1497.jpg

"Gülben Ergen ne iş yapıyor ? Mesleki tanımını yapabilecek var mı?"

"VATANINA FAYDASI OLAN BİR İNSANIM"

Bunun üzerine yoruma sessiz kalamayan Ergen, şöyle yanıt verdi:

"30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne?"

gulben-ergen-bir-twitter-kullanicisinin-gulben-ergen-ne-is-yapiyor-sorusuna-bakin-ne-cevap-verdi-y1ehy.jpg

İlgili Haberler
Gülben Ergen’in yılanlı kıyafeti çok konuşuldu
Gülben Ergen'in paylaşımı tepki çekti. Akla ilk gelen isim Dilan Polat oldu
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 17 Kasım aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İsrail, savaş suçunu fotoğraflarla gösterdi. Filistinli’ye ilk önce su ve yemek verdiler sonra öldürdüler Dünya
İsrail, savaş suçunu fotoğraflarla gösterdi. Filistinli’ye ilk önce su ve yemek verdiler sonra öldürdüler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor Gündem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40'ncı yılını kutluyor
Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı Magazin
Gönül Dağı'nın Taner'i gönlünü bakın kime kaptırdı. Bir set aşkı daha ortaya çıktı
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda? Spor
Türkiye Galler maçı ne zaman? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü Dünya
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü
Hükümet kapanmasın diye bütçe tasarısına onay verildi Dünya
Hükümet kapanmasın diye bütçe tasarısına onay verildi
Anne sütü nasıl çoğalır Sağlık
Anne sütü nasıl çoğalır