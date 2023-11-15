Gülben Ergen 'Ne iş yapıyorsun' sorusuna fena patladı. Kapak gibi cevap verdi

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ergen, zaman zaman eleştirilerin de odağında oluyor.

"GÜLBEN ERGEN NE İŞ YAPIYOR"

Öyle ki bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Gülben Ergen ne iş yapıyor ? Mesleki tanımını yapabilecek var mı?"

"VATANINA FAYDASI OLAN BİR İNSANIM"

Bunun üzerine yoruma sessiz kalamayan Ergen, şöyle yanıt verdi:

"30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne?"