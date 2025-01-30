Gülben Ergen 'Sıla bebek' nedeniyle ifade verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Şarkıcı Gülben Ergen, x hesabından yaptığı 'Sıla bebek' paylaşımıyla çok konuşulmuştu. İfade vermek için bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gülben Ergen, ifadesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de x hesabından paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti.

Paylaşım üzerine şikayet gelmişti. Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.

"HER ZAMAN MÜCADELE EDECEĞİM"

İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen x hesabından şöyle bir paylaşımda bulunmuştu:

"Yarın 2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren #SılaBebek paylaşımımda "İnsan Suretinde Yaratıklar" ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için Rojin için Sıla için Canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım…"

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