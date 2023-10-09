Gülben Ergen Taha Duymaz'ı unutmadı. Duygulandıran hareket

Hatay'da 49. anaokulunu açan Gülben Ergen, okula 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın adını verdi. Açılışa katılan Duymaz'ın ailesi duygusal anlar yaşadı.

Gülben Ergen Taha Duymaz'ı unutmadı. Duygulandıran hareket

Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 49. Anaokulunu 8 Eylül'de Hatay Kırıkhan'da açtı. Gülben Ergen, 6 Şubat depreminde Hatay'da hayatını kaybeden, sevilen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın adını okula verdi.

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TAHA DUYMAZ'IN AİLESİ KATILDI

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Duymaz Ailesi, CNN Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milli Sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay Valisi Sn. Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Lütfü Savaş, Kırıkhan Kaymakamı Sn. Fikret Dağ ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

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"BENDEN SONRA BAYRAĞI OĞLUM DEVRALACAK"

Açılışa oğlu Atlas ile katılan Gülben Ergen, "'Hatay benim şahsi meselemdir' diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ömrüm yettiğince sahip çıkacağım, bugün aramızda bulunan oğlum Atlas Erdoğan da bizden sonra bayrağı devralacak" ifadelerini kullandı.

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11 AFET BÖLGESİNE 11 ANAOKULU

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye illerinde 6 anaokulunu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmişti.

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