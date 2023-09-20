Gülben Ergen: Ünlü de olsan turşu kuracaksın. Sahneden inip mutfağa koştu

Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülben Ergen, sahnelerden arta kalan vaktini evine ve çocuklarına ayırıyor. Kış aylarında tüketmek için sebze hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, son olarak turşu kurdu.

Gülben Ergen: Ünlü de olsan turşu kuracaksın. Sahneden inip mutfağa koştu

Konserlerinden kalan vaktini evinde çocuklarıyla geçiren Gülben Ergen, kışın tüketmek için turşu ve sebze hazırlıklarına başladı. "Ünlü de olsan kış hazırlığı yapacaksın" diyen Ergen, yaptığı tüm tarifleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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"ENERJİ TURŞUSU"

5,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından günlük yaşantısından paylaşımlar yapan Gülben Ergen, kışın tüketmek için kırmızı biber, taze fasulye ve turşu hazırladı. Sağlıklı beslenmesine dikkat eden Ergen, son olarak kırmızı ve beyaz lahanadan turşu kurduğu anları paylaştı. Ünlü ismin "Çift lahanalı enerji turşusu" notuyla paylaştığı video takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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