Gülben Ergen’e şok! Savcılık ifadeye çağırdı

Şarkıcı Gülben Ergen son dönemde X hesabından attığı tweet'lerle gündem oluyor. Ergen sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını söyledi.

SILA BEBEK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:

"Savcılıktan, evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım."

"2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış:)"

"Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"

Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.

Konu ne bilin bakalım.

2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek

Hakkımda şikayet varmış:)

Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe…

Gideceğim elbette savcılığa!! pic.twitter.com/J0nx7e7Oc5 — Gülben Ergen (@gulbenergen) January 27, 2025

"NASIL KIYDINIZ?"

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımı şöyle: "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek."

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.