Gülben Ergen’e şok! Savcılık ifadeye çağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen’e şok! Savcılık ifadeye çağırdı

Şarkıcı Gülben Ergen, X hesabından yaptığı bir tweet nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Şarkıcı Gülben Ergen son dönemde X hesabından attığı tweet'lerle gündem oluyor. Ergen sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını söyledi.

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SILA BEBEK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:

"Savcılıktan, evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım."

"2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış:)"

"Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"

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"NASIL KIYDINIZ?"

Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımı şöyle: "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek."

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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