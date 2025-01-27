Gülben Ergen’e şok! Savcılık ifadeye çağırdı

Şarkıcı Gülben Ergen son dönemde X hesabından attığı tweet'lerle gündem oluyor. Ergen sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını söyledi.
SILA BEBEK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı:
"Savcılıktan, evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım."
"2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış:)"
"Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"
Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.— Gülben Ergen (@gulbenergen) January 27, 2025
Konu ne bilin bakalım.
2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek
Hakkımda şikayet varmış:)
Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe…
Gideceğim elbette savcılığa!! pic.twitter.com/J0nx7e7Oc5
"NASIL KIYDINIZ?"
Gülben Ergen'in söz konusu paylaşımı şöyle: "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek."
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.