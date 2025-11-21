Gülben Ergen ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren gazeteci Erhan Çelik bu sefer de Ergen'in ardından evlendiği Özlem Gültekin Çelik ile "kadına karşı tehdit" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlamalarıyla mahkemelik oldu. Erhan Çelik, boşanma aşamasındaki yeni eşini tehdit ettiği ve saçını yolarak kafasını aracın camına vurduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen Çelik, duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "Sunulan dijital materyallerin uzman bilirkişi tarafından incelenerek rapor düzenlenmesini talep ederim" dedi.

İddianamede genç kadının şiddete uğradığına dair doktor raporu bulunmasa da tanık beyanları ve olay sonrası kamera kayıtlarını gizlemeye yönelik eylemde bulunması dikkate alındığında müştekiye yönelik yaralama suçunu işlediği kanaatine varıldığı aktarıldı. Savcı, Erhan Çelik'in zincirleme şekilde ‘kadına karşı tehdit' ve ‘kadına karşı basit yaralama' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Özlem Gültekin Çelik'in avukatıErhan Çelik'in işlediği suçlara ilişkin delilleri, görüntü kayıtlarını dosyaya sunacaklarını belirterek şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Duruşmanın ardından Erhan Çelik adliyeden ayrıldı.