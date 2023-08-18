Gülden Karaböcek'in sahne aldığı çorbacının sahibi konuştu

Bir dönemin müzik efsanesi Gülden Karaböcek’in sahne aldığı mekan sahibi çıkan haberlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek plağı olan sanatçılara ulaşacaklarını söyledi.

Gülden Karaböcek'in sahne aldığı çorbacının sahibi konuştu

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Gülden Karaböcek’in çorba satan bir mekanda sahne alması sevenlerini şaşırttı. Görüntülerin gündem olmasının ardından tele1.com.tr’den Fırat Yeşilçınar mekan sahibi ile konuştu.

Mekan sahibi şunları söyledi:

“Başka sanatçılarla da görüşüyoruz. Burası nostaljik bir ortam. 400 kişilik salonumuz var, konsept bir mekan. Ahde vefa programı yapıyoruz kaset ve plak imzası için. Ferdi Tayfur ve Yıldız Tilbe’nin menajerleriyle görüştük. Plağı olan herkesle görüşeceğiz.

Playback iki üç şarkı söyledi. Plak imzaladı ve fotoğraf çekildi. Konser değil yani.

Zaten bu çorbacı muhabbetiyle ilgili avukatlarımızla görüşeceğim. Çorbacı derken, aşağılar gibi… Biraz düşünmeleri gerek. Onu yazanların gelip burayı görmesi gerekiyor.”

KIZINDAN AÇIKLAMA

Gülden Karaböcek’in Konya’daki bir çorbacıda sahne alması sosyal medyada çok konuşuldu. Sanatçının kızı Nur Düzgit, görüntülerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Görüntüler 4 yıl öncesine ait. Nostaljik bir çorbacıda imza günü oldu. Bir tane playback şarkı söyledi, sahne almadı.”

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