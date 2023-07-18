Gülden Karaböcek'ten nostaljik 'Gurbet Kervanı' paylaşımı

Ali Tekintüre'nin eserleri olan 'Dilek Taşı' ve Sürünüyorum' ile özdeşleşen Gülden Karaböcek, nostaljik bir paylaşımda bulundu. 1984'te Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile yer aldığı fotoğrafını yayımlayan müzisyen geçmişi andı

Gülden Karaböcek'ten nostaljik 'Gurbet Kervanı' paylaşımı

Gülden Karaböcek, 1984'te Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile birlikte Almanya'da çıktıkları 'Gurbet Kervan'nından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Konserler için özel olarak hazırlanan tişörtlerin fotoğraflarını da paylaşan şarkıcı, "Az önce evde gelecek sahnem için kostümlerime bakarken sevgili dostlarım rahmetli Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile 1984'te çıktığımız turnede hayranlarımız için hazırlanan bu tişörtle karşılaştım ve ardından albümden bu fotoğrafımızı buldum. Ah, anılar ne kıymetli…

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Yıllar ne çabuk geçiyor. Barış’cığım dilerim gittiği yerde mutludur… Onu saygı, özlem ve büyük bir minnetle anıyor, özlüyorum. Bu kadrodan her birinize ayrı ayrı selam olsun canlarım…" ifadelerini kullandı.

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