Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı

Editör: Bengü Zorlu

Güldür Güldür Show’da Mesut karakteri olan Uğur Bilgin dünya evine girdi. Düğün törenine Bilgin’in programdan yakın arkadaşları da katıldı. Törene hem programdan hem de konservatuvardan yakın arkadaşı olan Aylin Kontente Kul’da katıldı.

Aylin Kontente Kul düğün töreninde gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar videoya çekilirken, Kul’da bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafa, “Yakalandım. Alper Kul’a bakın” notunu ekleyen Aylin Kontente Kul’un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

ONUR BULDU ŞAHİTLİK YAPTI

Haziran ayında nişanlanan çift’in düğün törenine eski ekip arkadaşı Onur Buldu’da katıldı.

Çiftin nikâh şahitliğini Onur Buldu yaptı.