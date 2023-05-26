Güldür Güldür oyuncusu Aziz Aslan'dan 28 Mayıs mesajı

Ekranlarda yıllardır yayınlanan ve her sene kendisinden söz ettiren Güldür Güldür ekibinin uzun soluklu üyelerinden Aziz Aslan sosyal medya hesabından 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime dair bir paylaşım geldi.

Programda Fikri tiplemesine hayat veren Aziz Aslan, çekimler sırasında makyajlı ve kostümlü bir halde çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve ikinci tur seçimlerinde müşahit olarak görev aldığını açıkladı.

Aziz Aslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"28 Mayıs’ta müşahit olarak ben de sandıktayım"