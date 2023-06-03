Güldür Güldür oyuncusu sokağın adını görünce espriyi patlattı

Ekranların beğenilerek izlenen komedi programlarından Güldür Güldür'ün kadrosunda uzun yıllardır izlediğimiz ve İbrahim karakterine hayat veren Rüştü Onur Atilla yaptığı sosyal medya paylaşımı ile canlandırdığı tiplemeye göndermede bulundu.

Güldür Güldür oyuncusu sokağın adını görünce espriyi patlattı

Son zamanlarda siyasi gündeme dair yaptıkları parodilerle kendilerinden söz ettiren Güldür Güldür ekibinin üyelerinden birisi olan Rüştü Onur Atilla, sadece televizyon programıyla değil aynı zamanda 'Seçim Dansı' adlı tiyatro oyunuyla da dikkat çekiyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman takipçilerini Güldür Güldür ekibinin mutfağına da sokan Atilla, bu defa gördüğü bir sokak ismi üzerinden paylaşımda bulundu.

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'Düz sokağı' tabelasının önünde yaptığı özçekimi hikaye kısmında paylaşan Rüştü Onur Atilla 'Düz İbrahim' tiplemesine gönderme yaparak "düz, telefisyon, çay" notunu düştü.

rustu-onur-ic.jpg

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