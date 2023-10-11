Güldür Güldür yeni sezonu ‘CHP’ skeciyle açtı: Biz de rahatsızız o 'eko'dan

Siyasi hicivleriyle sık sık gündem olan Güldür Güldür Show, 11. sezonuna CHP'de yaşanan ‘değişim’ tartışmaları ile ilgili bir skeçle başlıyor.

Güldür Güldür yeni sezonu ‘CHP’ skeciyle açtı: Biz de rahatsızız o 'eko'dan

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show, 11. sezonun ilk bölümünde CHP skeciyle açılış yapıyor.

Siyasi hicivleriyle sık sık gündem olan Güldür Güldür ekibinin CHP'de yaşanan son tartışmaları ele aldığı; 'sağa kayma', 'İmamoğlu', 'koltuk’, 'balkon konuşması', 'sandalyeleri kaptırma' ve 'taban' gibi göndermelerin yapıldığı yeni bölümünün tanıtımı paylaşıldı.

Skeçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde oldukça konuşulan, "Buradayım be buradayım" çıkışı da yerini aldı.

Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 14 Ekim Cumartesi günü Show TV'de yayımlanacak.

ggg.png

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
İsrailli 2 polis 'dost ateşi' sonucu yaralandı Dünya
İsrailli 2 polis 'dost ateşi' sonucu yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi Yaşam
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi
Avrupa Birliği’nden Elon Musk’a şok mektup: 24 saat süre verdiler Teknoloji
Avrupa Birliği’nden Elon Musk’a şok mektup: 24 saat süre verdiler
Polisten kaçarken 4 torba uyuşturucuyu kanala attılar Yaşam
Polisten kaçarken 4 torba uyuşturucuyu kanala attılar
Acun Ilıcalı Galatasaray maçında yayının neden kesildiğini açıkladı Spor
Acun Ilıcalı Galatasaray maçında yayının neden kesildiğini açıkladı
Blinken İsrail'e gidiyor Dünya
Blinken İsrail'e gidiyor