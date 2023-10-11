Güldür Güldür yeni sezonu ‘CHP’ skeciyle açtı: Biz de rahatsızız o 'eko'dan

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show, 11. sezonun ilk bölümünde CHP skeciyle açılış yapıyor.
Siyasi hicivleriyle sık sık gündem olan Güldür Güldür ekibinin CHP'de yaşanan son tartışmaları ele aldığı; 'sağa kayma', 'İmamoğlu', 'koltuk’, 'balkon konuşması', 'sandalyeleri kaptırma' ve 'taban' gibi göndermelerin yapıldığı yeni bölümünün tanıtımı paylaşıldı.
Skeçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde oldukça konuşulan, "Buradayım be buradayım" çıkışı da yerini aldı.
Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 14 Ekim Cumartesi günü Show TV'de yayımlanacak.