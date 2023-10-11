Güldür Güldür yeni sezonu ‘CHP’ skeciyle açtı: Biz de rahatsızız o 'eko'dan

Siyasi hicivleriyle sık sık gündem olan Güldür Güldür Show, 11. sezonuna CHP'de yaşanan ‘değişim’ tartışmaları ile ilgili bir skeçle başlıyor.