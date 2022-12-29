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Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti

Güldür Güldür ekibinden ayrılarak farklı projelerde seyirci karşısına çıkmayı tercih eden oyuncu Ecem Erkek, sosyal medya hesabından bitirmeye hazırlandığımız yıla dair ilginç bir benzetmede bulundu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 05:38
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Güldür Güldürden ayrılan Ecem Erkek bitirmeye hazırlandığımız yıla dair ilginç bir benzetme yaptı

Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
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Sosyal medya hesabından yılın bitmesine sayılı günler kala bir paylaşımda bulunan Ecem Erkek, kendisiyle bir iç hesaplaşmada bulundu.

2022 yılının pek de keyifli geçmediğini söyleyen ve bu yıl içerisinde aldığı kararlar yüzünden keyfinin pek de yerinde olmadığını söyleyen Ecem Erkek, 2022 yılını bamya yemeğine benzetti.

Ecem Erkek Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

"Yılın bitmesine 3 gün kalmış . Kocca bir yılı yedim . Yedim diyorum çünkü bu yıl ,misafir evinde ayıp olmasın diye yediğim bi bamya yemeği gibiydi. Sevmeden ,iştahsız ama yine de kabalık olmasın diye tabağı bitirmeye çalışırsın ya  keyifsiz bir 30 dk . 

Benimki keyifsiz bir 365 gün . Sevmedim ben bu yılı. İşten güçten bağımsız ! Hevesim kursakta , hayalim kırık …Pozitif bakamadım ,evrene olumlu mesaj gönderemedim . Çok yanıldım.Hata üstüne hata yaptım. Çok inandım. Fazla güvendim. Gözümde büyüttüm. Çok ağladım… İnsanların belki 10 yılda kazandığı tecrübeyi şu 1 yılda kazandım. Ha ne oldu? Büyüdüm! Öğrendim! 33 yaşından sonra büyümek çok yorucuydu . Hala öğreneceğim çok şey var. Daha bitmedi eminim . Çünkü kalbim büyük dünya kalabalık. Gel bakalım yeni yıl ben hazırım . Ben bu defa kabalık olmasın diye midemin bulanmasına izin vermeyeceğim"

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